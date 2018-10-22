Подорожание газа: В Кабмине приняли решение о расширении программы субсидий - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина без кредита МВФ не избежит дефолта, поэтому вынуждена была выполнить его условия и повысить цену на газ.

Об этом глава правительства написал в Twitter.

"Цена на газ. У нас были лишь два варианта: или минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения", - отметил Гройсман.

По его словам, он с июля делал все возможно, чтобы снять вопрос поднятия цены на газ с повестки дня, но это одно из критических условий МВФ. Гройсман подчеркнул, кредит МВФ нужен "не для того, чтобы делать новые долги, а для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $5 млрд".

Глава правительства обещает, что каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.

"Мы приняли решение о расширении программы субсидий. Упростили подход к оформлению субсидий. Будем отслеживать в регионах, чтобы каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, была защищена и заплатила лишь часть", - сказал Гройсман.

На внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о вводе новой программы кредитования украинской экономики Stand - By вместо программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте 2019.