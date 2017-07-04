Подорожание проезда в Киеве: сколько будет стоить метро с 15 июля

КП Киевский метрополитен решил с 15 июля поднять плату за проезд до 5 гривен.

Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в Facebook.

- Это вынужденный и непростой шаг для городских властей. Стоимость разовой поездки в метро составит 5 грн, при пополнении карты на 50 поездок - 4,5 грн, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что стоимость карты не изменится. Ее цена составит 12 гривен, а все записанные поездки останутся.

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Напомним, после вывода из обращения жетонов КП Киевский метрополитен намерен заменить их на одноразовые билеты с QR-кодом.