Подводный спиртопровод из Молдовы в Украину обнаружен в Одесской области

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы в Украину в Кучурганском водохранилище Одесской области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Вчера, во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, пограничники отдела "Лиманское" обнаружили шланг диаметром 32 мм. Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину в направлении Днестровск - Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга - до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 м.

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.