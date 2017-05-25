Поезда в Россию курсируют по графику, - "Укрзализныця"

Пассажирские поезда из Украины в Россию курсируют согласно графику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Публичного акционерного общества "Укрзализныця".

"Поезда ПАО "Укрзализныця" курсируют в России согласно графику. Сейчас в Россию курсирует 9 пассажирских поездов "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в России ожидают прекращения ж/д сообщения с Украиной с 1 июля.

В частности, российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Украины заявляли, что предлогом для прекращения железнодорожного сообщения может стать нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны проведения антитеррористической операции. В "Укрзализныце" сообщили, что на данный момент никакого решения на этот счет не принято. В РЖД также заявили, что пока не получили от Украины каких-либо документов о прекращении ж/д сообщения.