Пойманный на взятке экс-глава Николаевского автодора вышел под залог в 2 млн. грн

Залог был внесен на счет антикоррупционного суда в понедельник, 16 сентября.

Арестованный при получении взятки экс-начальник Николаевского облавтодора Андрей Максименко mycity.mk.ua

За бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого 11 сентября задержали во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов, внесли залог. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

За руководителя Службы автодорог в Николаевской области внесен залог... Сегодня на специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога поступили средства в объеме в соответствии с решением суда, - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов. В тот же день Государственное агентство автомобильных дорог Украины освободило его от должности. 13 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Максименко с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 927 тыс. грн.

Напомним, Рада ограничила нагрузку ВАКС только делами топ-коррупционеров. Законопроект пока принят в первом чтении и призван разгрузить Антикоррупционный суд.

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