Полагаться на российский газ Европе крайне рискованно (The Financial Times, Великобритания)

Европейцы еще спорят, стоит ли инвестировать миллиарды в газовую инфраструктуру, подконтрольную России - в том числе, трубопровод "Северный поток - 2". Ответ: ни в коем случае. Они и не обязаны так поступать, ведь альтернативные поставки по доступным ценам уже есть, а их география расширяется. Все больше газа поступает из восточного Средиземноморья, Каспийского региона и США.

Евросоюзу выпала редчайшая возможность ослабить российскую удавку, которая душит целые регионы Европы. Другой такой, может, не выдастся еще целое поколение.

Пять лет назад Россия захватила Крым. Европу охватил страх, что газовые поставки через Украину прервутся, как уже случалось в 2006 и 2009 годах.

Этот страх вынудил Европейскую комиссию заняться диверсификацией - в ход пошли новые источники, поставщики и маршруты поставок, включая "Южный коридор" через Турцию, газ с восточного Средиземноморья и Черного моря, а также стратегические соединительные газопроводы.

Несмотря ни на что, Россия продолжает господствовать на рынке природного газа. Свое положение крупнейшего поставщика Европы после вторжения на Украину она лишь упрочила - доля российских поставок выросла с примерно 30% в 2014 году до 37% в 2018. Если Европа согласится на новые российские газовые артерии в самом сердце континента, она пустит к себе троянского коня. Если строительство будет завершено, благодаря новым трубопроводам Москва воплотит в жизнь свои угрозы, перекроет транзит газа через Украину и перережет важную нить между этой страной и Западом. Если Газпром пустит свой газ в обход Украины, Москва получит значительные рычаги влияния, а над Западом в предстоящие зимы снова нависнет угроза срыва поставок. Хорошая новость заключается в том, что Европа вовсе не обязана делать неразумный и напрасный выбор в пользу личной зависимости от президента России Владимира Путина - без света она любом случае не останется. В надежных и конкурентоспособных источниках сжиженного природного газа (СПГ), которые не сопряжены с такими же рисками, как российский, недостатка нет. Новые месторождения - например, недавно открытое у берегов Кипра - говорят в пользу внутренних поставок из других стран ЕС.

Важной и непосредственной частью решения могут стать США. В настоящий момент это крупнейший в мире производитель сырой нефти и природного газа. Экспортные мощности министерства энергетики США достигли в 2018 году 50 миллиардов кубометров. Ожидается, что к концу 2019 года они превысят 90 миллиардов кубометров, благодаря чему США станут третьим по величине экспортером СПГ после Катара и Австралии. Новая газотранспортная инфраструктура и терминалы для сжижения позволят увеличить экспорт США до 200 миллиардов кубометров в год и даже выше. А это составляет порядка 40% годового спроса на газ в Европе.

Министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) и директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу (Larry Kudlow) объявили расширение экспорта американского СПГ приоритетной задачей.

Производство расширяется по всей стране, и к концу 2019 года появятся шесть экспортных терминалов. В настоящее время американский СПГ поступает в 34 терминала по всему миру, и ЕС в четвертом квартале 2018 года стал главным пунктом назначения для американских поставок.

Значительные мощности по хранению газа в Европе также позволят энергетическим компаниям блока извлечь дополнительную выгоду из сезонного реэкспорта в Азию. По мере создания дополнительной инфраструктуры привлекательность этого рынка будет расти.

Аргумент, будто США противятся российским трубопроводам лишь для того, чтобы наладить в Европу собственный экспорт СПГ, неверен. Отличительной чертой трансатлантических отношений после окончания холодной войны всегда была наша поддержка европейской энергетической безопасности.

Лидеры ЕС признают, что поставки из США выгодно отличаются от рискованных поставок из России. Летом прошлого года президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker) договорились укреплять стратегическое сотрудничество в области энергетики.

Сейчас ЕС предстоит принять важнейшее геостратегическое решение целого поколения: чем топить дома и питать электростанции. США - верный, испытанный партнер, а вкладывать средства в дальнейшую энергетическую зависимость Европы от России попросту бессмысленно.

В руках господина Путина энергия превращается в политическое оружие. ЕС не следует полагаться на этого гаррипоттеровского Волан-де-Морта с голым торсом, пусть его газ и немного дешевле. Есть выбор получше.

Гордон Сондленд - посол США в Евросоюзе