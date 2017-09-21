Полеты в Харьков, Днепр и Запорожье хотят признать опасными

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило проект бюллетеня в Госавиаслужбу Украины, в котором признает опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят аэропорты Харьков, Днепропетровск и Запорожье.

Об этом сообщает Avianews со ссылкой на обращение депутатов Харьковского горсовета к премьер-министру. Соответствующие обращение, с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом, принято 20 сентября.

В обращении сказано, что о существовании проекта бюллетеня сообщила компания Нью Системс АМ, которая управляет Международным аэропортом Харьков.

В Госавиаслужбе Украины подтвердили, что получили проект бюллетеня по безопасности EASA и берут участие в консультациях с причастными органами для формирования официальной позиции. Детали о содержании бюллетеня в ведомстве сообщить отказались.