Политолог рассказал, почему МВФ отложил выделение транша для Украины

По мнению эксперта, следующим сигналом может стать "добро" на развал коалиции и досрочные парламентские выборы

Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша до конца 2017 года. Задержка в сроках связана с тем, что Верховная Рада не успеет принять необходимые реформы до летних каникул. Об этом пишут Вести. МВФ отложил кредитование Украины из-за провала пенсионной и земельной реформы

Решение МВФ прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Я уже прогнозировал, что в Вашингтоне найдут управу на Порошенко, если он будет саботировать указания Трампа. В частности - о необходимости выполнять Минские договоренности. Но Порошенко настолько привык "кидать" западных партнеров (ту же Меркель), что решил провернуть подобный фокус и с Трампом. Так, после возвращения из Вашингтона, где бил себя в грудь, что готов хоть завтра "разморозить" "Минск", Порошенко принялся выставлять целую серию ультиматумов для встречи в "нормандском формате". У Трампа юмора не поняли. И последовал первый "удар кнута" по марионетке, забывшей свое место. И именно "вброс"- предупреждение в американские СМИ: Киев до конца года вряд ли получит новый транш МВФ. Формальная причина - медленные реформы. Но кому надо, тот сигнал из Вашингтона понял: Порошенко начинают "закручивать гайки", - пишет Корнейчук в своем фейсбуке.

По мнению эксперта, следующим сигналом может стать "добро" на развал коалиции и досрочные парламентские выборы.

"Не зря же парочка Турчинов-Аваков так радостно "тусовалась" в американском посольстве. Посмотрим, как поведет себя теперь Порошенко. Который понял, что в Вашингтоне не балуются. И ведь могут и за его оффшоры взяться. Не говоря о том, что без кредита МВФ Украине окажется в состоянии дефолта. И рухнет курс гривны, похоронив мечты на предвыборные подачки нищему народу, за которые он хочет купить второй президентский срок", - отметил эксперт.

Український Бізнес Ресурс

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