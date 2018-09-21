Полицейские в 2019 году будут получать от 9 тыс. гривен зарплаты, - Минфин

В Государственном бюджете на 2019 год заложено не менее 10 тысяч гривен зарплаты для военных и не менее 9 тысяч для работника полиции. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова во время презентации проекта Государственного бюджета в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"В проекте государственного бюджета на 2019 год мы обеспечили ресурсом все главные наши приоритеты. Первым приоритетом является оборона. Мы признаем в государственном бюджете, что мы имеем дело с агрессией: военной, экономической, гибридной внутри страны. В проекте бюджета заложено 209,7 миллиардов гривен и выполнена полностью задача как президента Украины, так и решения СНБО по повышению на 30% относительно денежного довольствия рядового военнослужащего не менее 10 тыс. гривен, а рядового полиции и ГСЧС - не менее 9 тысяч гривен", - сообщила Маркарова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект No8394 "О внесении изменения к статье 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кроме того, сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно повышения денежного обеспечения украинских воинов в 2019 году.