Полиция, Нацгвардия и пограничники обеспечат выполнение решения СНБО о прекращении грузоперевозок с оккупированным Донбассом

Силы Национальной полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины готовы к выполнению принятого решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о запрете грузоперевозок с оккупированным Донбассом, подчеркивают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и Госпогранслужбы обеспечат выполнение решения СНБО", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в среду днем.

При этом он подчеркнул, что будут приняты меры для недопущения каких-либо провокаций.

В Госпогранслужбе Украины агентству сообщили, что ожидают от Кабмина указаний относительно порядка действий на линии разграничения.

"Когда это решение будет, поступят соответствующие задачи, то мы их будем выполнять", - сказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.