Половина продукции украинских предприятий космической отрасли ушла на экспорт

Главными покупателями стали США и Евросоюз

На протяжении прошлого года из Украины вывезли почти 50% продукции предприятий космической отрасли. Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства Украины. Также предприятия отрасли участвуют в програмах по строительству космических кораблей.

Согласно сообщения в общем объеме реализации продукции и услуг на сумму 4,7 млрд грн доля экспортированной продукции и услуг составила 49,3%, что выше на 8%, чем в 2016 году. Основными покупателями украинской продукции и услуг предприятий космической отрасли стали США и Евросоюз. На них пришлось 92,9% всего объема или 2,11 млрд грн.

Главную роль в увеличении экспорта сыграли экспортоориентированные предприятия - КП "СПБ" Арсенал"- 57,4%, ДП "НВО" ПХЗ" - 139,7%, ДП "КБ "Пивденне" - 19,6%, ПАО "Хартрон" - 63,0%.

В прошлом году предприятия космической отрасли увеличили объемы производства на 26,3%. В денежном выражении этот показатель составил 4,6 млрд грн. При этом общий объем валовой продукции вырос на 22% и перевалил за 55,49 млрд грн. Также выросли и объемы реализации продукции и услуг на 24%.

Напомним, ранее сообщалось, что Госкосмос Украины представит новую программу, которая будет работать следующие пять лет.