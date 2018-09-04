Половина закупаемых Украиной вертолетов Airbus для МВД будут подержанными

Государственная авиакомпания "Хорив-Авиа" заключила договор с Airbus Helicopters SAS о покупке 55 вертолетов для Министенрства внутренних дел, 21 из которых будут подержанными.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на документацию на сайте ProZorro.

Так, Украина получит новыми 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125, а также 21 б/у вертолет Н225 - самая крупная модель, поставляемая по контракту.

Вертолеты Н225 вместе с работами по их модернизации обойдутся в 274,4 млн евро, вертолеты H125 - в 118,4 млн евро, H145 - в 91,9 млн евро. Всего - почти 485 млн евро.

Полная стоимость контракта составляет 555 млн евро. В эту сумму также входят обучение, техобслуживание и прочее.

Украина покупает данные вертолеты за счет французского кредита в размере 475 млн евро, заключенного по соглашению между правительствами двух стран.

Вертолеты будут использоваться для наблюдения за границей, выполнения полицейских функций, а также миссии гражданской защиты.