Половину своих денег украинцы вынуждены тратить на питание

По итогам I квартала 2018 года структура расходов украинских семей такая: больше всего денег 50,3% украинцы тратят на продовольствие и питание вне дома.

Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины,

В частности, по данным Госстата:

на продовольственные товары и питание вне дома украинцы тратят 50,3% доходов,

на непродовольственные товары - 28,8%,

на оплату услуг (без расходов на питание вне дома) - 12,6%,

на личное подсобное хозяйство - 1,3%

7% составляют другие расходы.

При этом в городах на питание тратят больше, чем в селах, зато в селах расходы на непродовольственные товары являются большими, чем у украинцев, живущих в городах.

Горожане также тратят больше на оплату услуг, однако меньше на личное подсобное хозяйство и другие расходы.

В среднем за месяц домохозяйство тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3257,19 грн (45,1% денежных затрат),

на алкогольные напитки - 93,03 грн (1,3%),

на табачные изделия - 162,13 грн (2 2%).

На одежду и обувь в среднем за месяц расходуется 418,92 грн (5,9%), на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - 1213,24 грн (16,9%).

На транспорт в среднем уходит 248,97 грн (3,5%).

Данные приведены без учета институционального населения (военнослужащих срочной службы, заключенных, лиц, постоянно проживающих в домах-интернатах, домах престарелых), бездомных и так далее. А также без учета территории аннексированного Крыма, г. Севастополя и оккупированных территорий Донбасса.

Источник: "Facenews"

Частный предприниматель

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