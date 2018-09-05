Половину своих денег украинцы вынуждены тратить на питание

По итогам I квартала 2018 года структура расходов украинских семей такая: больше всего денег 50,3% украинцы тратят на продовольствие и питание вне дома.
Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины,
В частности, по данным Госстата:
на продовольственные товары и питание вне дома украинцы тратят 50,3% доходов,
на непродовольственные товары - 28,8%,
на оплату услуг (без расходов на питание вне дома) - 12,6%,
на личное подсобное хозяйство - 1,3%
7% составляют другие расходы.
При этом в городах на питание тратят больше, чем в селах, зато в селах расходы на непродовольственные товары являются большими, чем у украинцев, живущих в городах.
Горожане также тратят больше на оплату услуг, однако меньше на личное подсобное хозяйство и другие расходы.
В среднем за месяц домохозяйство тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3257,19 грн (45,1% денежных затрат),
на алкогольные напитки - 93,03 грн (1,3%),
на табачные изделия - 162,13 грн (2 2%).
На одежду и обувь в среднем за месяц расходуется 418,92 грн (5,9%), на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - 1213,24 грн (16,9%).
На транспорт в среднем уходит 248,97 грн (3,5%).
Данные приведены без учета институционального населения (военнослужащих срочной службы, заключенных, лиц, постоянно проживающих в домах-интернатах, домах престарелых), бездомных и так далее. А также без учета территории аннексированного Крыма, г. Севастополя и оккупированных территорий Донбасса.
Источник: "Facenews"
Частный предприниматель
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