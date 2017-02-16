Польша и Китай могут кредитовать модернизацию украинских энергогенерирующих компаний - П.Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил о своих договоренностях с польскими и китайскими партнерами по модернизации украинских энергогенерирующих компаний, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Мы об этом говорили с моими польскими коллегами о возможности привлечения кредитных ресурсов и на моей недавней встрече с Президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы переориентировать китайское кредитования. Для этого есть все необходимые позиции", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что сегодня на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос энергетической блокады на Донбассе.

Как сообщал УНН, 15 февраля правительство приняло решение о чрезвычайных мерах в энергетике. Решение было принято на фоне блокады активистами на железной дороге поставок угля с Донбасса.

В ООН заявили, что блокада железной дороги на Донбассе приведет к финансовым убыткам и росту безработицы. В ЕС отметили беспокойство из-за блокады на Донбассе.

Премьер-министр В.Гройсман назвал блокаду поставок угля зимой преступлением.

Как сообщал УНН, в конце января 2017 г. участники программы добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду железной дороги и заблокировали 3 ключевые ветви перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" и направление "Горное- Золотое". 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.