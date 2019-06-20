Польша может присоединить газопровод к украинской ГТС

Польша готова запустить газопровод на две тыс. млрд м³, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в Германовичах. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет ZN.ua.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовичах (населенный пункт в гмине Перемышль Подкарпатского воеводства. - "ГОРДОН"). Его пропускная способность составляет 2 тыс. млрд м³. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - заявил Наимский.

По его словам, на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

21 января 2019 года в Брюсселе проходили трехсторонние переговоры Украины, России и Еврокомиссии о продолжении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему. На переговорах обсуждались перспективы транзита российского газа в Европу через Украину после 31 декабря 2019 года, когда заканчивается действующий транзитный контракт. Глава "Газпрома" Алексей Миллер выдвинул предложение о пролонгации договора о транзите газа 2009 года.

В НАК "Нафтогаз" заявили, что намерены предложить России принципиально новый контракт, согласно которому РФ будет транспортировать в ЕС через Украину 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

Новый раунд переговоров должен был пройти в мае, однако затем в российском правительстве сообщили, что он может состояться осенью 2019 года.

13 июня министр энергетики РФ Александр Новак заявил после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, что дата очередной трехсторонней встречи в формате Россия - Украина - Еврокомиссия будет определена во второй половине сентября, "чтобы дождаться парламентских выборов и назначения правительства Украины".