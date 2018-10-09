Польша нашла альтернативу российскому газу

Польская нефтегазовая компания PGNiG до конца года подпишет два контракта на приобретение сжиженного газа из США. Об этом сегодня заявил вице-президент компании Мацей Возняк, сообщает Польское радио.

По словам вице-президента, два договора, которые будут окончательно подписаны в этом году, являются долгосрочными.

Возняк напомнил, что в начале июля компания PGNiG подписала в Вашингтоне письма о намерениях с двумя американскими терминалами по подписанию долгосрочных контрактов на приобретение сжиженного газа (LNG). Речь идет о приобретении по формуле: мы покупаем газ и плывем с ним туда, куда считаем целесообразным, также в Польшу. В результате регазификации это будет почти 5,5 млрд кубометров голубого топлива.

Вице-председатель PGNiG отметил, что этот газ значительно дешевле, чем российский.

"Я говорю о стоимости транспортировки в Польшу, то есть газ, перевозки, разгрузки - это сырье будет дешевле, чем та, которую сейчас Польше предлагает Газпром, конкурентоспособной по российскому газу", - отметил он.

Напомним, срок контракта польской компании с российским "Газпромом" истекает в 2022 году, и Варшава уже объявила, что не намерена его продлевать.