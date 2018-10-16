Польша обжаловала решение Еврокомиссии по "Газпрому" - СМИ

Польская нефтегазовая компания PGNiG обжаловала решение Еврокомиссии по антимонопольному делу "Газпрома".

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на источники.

"PGNiG ступила на юридический путь против Еврокомиссии, обжаловав в суде ЕС ее решение по соглашению с "Газпромом" - говорится в сообщении.

Еврокомиссия семь лет изучала деловые операции "Газпрома" в Европе, обвиняя российский концерн в препятствовании конкуренции и завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. "Газпром" отрицал обвинения.

В мае этого года ЕК вынесла решение по этому делу. Еврокомиссия не стала штрафовать российский концерн, однако положила на него ряд обязательств, чтобы сделать возможным свободноую поставку газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

Польша и другие страны, пострадавшие от монополистских практик "Газпрома", были недовольны, что российский концерн не был наказан. Штраф мог достичь 10% годового оборота монополиста.

По материалам Економічна Правда

