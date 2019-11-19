Польша переплачивает РФ за газ около $250 млн в год, - глава PGNIG

Польша переплачивает за российский газ около $250 млн в год. Об этом передает "Агентство нефтегазовой информации" со ссылкой на заявление глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петра Возняка.

"Мы ожидаем решения арбитража с "Газпромом". Это означает более дешевую цену на газ на ближайшие три года, когда контракт с ним еще будет действовать, - заявил Возняк. - Мы переплачивали по рыночным ценам около миллиарда злотых в год".

Недавно PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях не продлять контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года.

Подписанное в 1996 г. соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку природного газа в Польшу истекает в 2022 г. Импорт из России в 2018 г. сократился на 6,4% и составил около 9,04 млрд кубометров газа.

Подписанный в 1996 г. контракт предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. Договор действует до 2022 г. В 2012 г. стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 г. PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Арбитраж Стокгольма в июле вынес промежуточное решение по иску PGNiG к "Газпрому" о пересмотре цен на газ.

"Газпром" тогда сообщал, что суд согласился с его доводами и полностью отказал польской компании в изменении цены поставок газа. Однако польская сторона трактует судебное решение в свою сторону. PGNiG сообщала, что арбитражный суд признал доводы компании и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого "Газпром" поставляет газ в Польшу (так называемый "Ямальский контракт").

В октябре 2018 года "Газпром" обжаловал в Стокгольмском суде промежуточное решение арбитража.

Как сообщал enkorr, в январе-сентябре 2019 г. Польша снизила закупки газа у РФ на 21%. При этом доля российского топлива в общем газовом импорте Польши снизилась с 75% в 2018 г. до 58%.

К концу 2022 г. Польша планирует полностью отказаться от российского газа. Новыми поставщиками могут стать США и Катар.

По словам главы PGNiG Петра Возняка, сотрудничество с холдингом "Газпром" создает риски, а цена газа, поставляемого российской компанией, завышена.

Энергетический Корреспондент

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