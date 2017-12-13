Польша ждет предложений Украины по поставкам сжиженного газа - Дуда

Руководство Республики Польши открыто для предложений о возможности поставок сжиженного газа в Украину в рамках построения газового интерконнектора Украина-Польша.

Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко в Харькове, сообщает Укринформ.

"Мы разговаривали (с Петром Порошенко - ред.) также о поддержке Украины путем инвестиций, которые заключаются в построении газового интерконнектора. Я рад, что эта инвестиционная задача реализуется и что здесь есть тесное сотрудничество между Польшей и Украиной. Мы открыты к вопросу возможных предложений Украины по поставке сжиженного газа", - сказал Дуда.

"Мы хотим, с одной стороны, быть поставщиком безопасности, а с другой, мы также имеем ощущение, что построение интерконнектора укрепляет нашу безопасность и увеличивает наши торговые и бизнесовые возможности. В этом заключается суть инвестиции", - добавил он.

В свою очередь глава Украинского государства подчеркнул, что Nord Stream 2 является политическим проектом и угрожает энергетической безопасности всей Европы.

"Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно Nord Stream 2 - это есть угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши. Это есть угроза для энергетической безопасности всей Европы. Это есть абсолютно политический проект", - подчеркнул Порошенко.

В то же время он выразил надежду, что "общий голос" Украины и Польши в этом вопросе вместе с партнерами с ЕС и США будут "достаточно эффективными" в дальнейших шагах по энергетической безопасности.

Напомним, 17 декабря 2014 года операторы газотранспортной системы Украины ("Укртрансгаз") и Польши (Gaz-System) подписали соглашение, которым предусмотрено строительство магистрального газопровода-интерконнектора между Польшей и Украиной. Разработку технико-экономического обоснования интерконнектора Польша-Украина "Укртрансгаз" и Gaz-System завершили 9 октября 2015 года. Конечной датой начала эксплуатации газового интерконнектора между Украиной и Польшей является 2022 год, но в Польше надеются, что он заработает еще в 2020 году.

По мнению главы ПАО "Укртрансгаз" Павела Станьчака, интерконнектор с Польшей даст возможность Украине стать газовым хабом.

Он напомнил, что новый газовый интерконнектор между Украиной и Польшей даст возможность увеличить транспортировку газа между странами до не менее 5 млрд куб.м.

Ранее Терминал сообщал, первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко и вице-президент компании Павел Юзеф Станчак 17 ноября провели на базе Дашавского газового хранилища переговоры с представителями компании Gas Storage Poland Sp по вопросу создания украинско-польского газового консорциума.

Терминал

http://oilreview.kiev.ua