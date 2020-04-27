Польща може заарештувати активи «Північного Потоку - 2».

Арбітражний суд в Стокгольмі виніс вердикт по справі, яка тривала кілька років Польського нафтогазового концерну (PGNiG) проти Газпрому і визнав, що поляки переплачували за газ в рамках Ямальського контракту. Росіяни зобов'язані привести ціну в відповідність з ринковою, а також повернути переплату за останні роки. Газпром, однак продовжує використовувати колишню цінову формулу, переглянути яку зажадав Арбітраж, і не повертає гроші. Заступник міністра державних активів Януш Ковальський говорить, що у Польщі є реальні шанси стягнути належні їй кошти, наприклад, наклавши арешт на активи скандального газопроводу «Північний потік - 2».(…)

Wprost: Ви говорите про примусове стягнення боргу, як може виглядати цей процес?

Януш Ковальський: Кілька років тому Нафтогаз виграв схожий спір в Арбітражному суді. Тоді української компанії присудили майже три мільярди доларів. Українці звернулися до методу примусового стягнення боргу, тобто просто до арешту активів Газпрому по всій Європі. Нині, коли перед нами постає питання, як отримати від Газпрому більш як шість мільярдів злотих (1,43 мільярда доларів, — прім.пер.), Які присудив PGNiG Стокгольмський арбітраж, оскільки польський концерн переплачував за газ, найкращим методом дій, я вважаю, теж буде примусове стягнення. У цьому напрямку зараз рухається PGNiG.(…)

- Що вдалося зробити українцям?

- Нафтогаз домігся арешту деяких активів Газпрому. За запитом української сторони його насамперед наклали на акції оператора газопроводу «Блакитний потік» «Блю Стрім Пайплайн». Також були заморожені швейцарські активи російського концерну в консорціумах «Північний потік» і «Північний потік - 2». Більш того Нафтогаз подав позов на арешт 100% акцій дочірньої компанії Газпрому "Південний потік транспорт», і його задовольнили. Таким чином можна сказати, що всі ключові проєкти, якими займається в Європі Газпром і пов'язані з ним компанії, можна використовувати для стягнення боргу. Це логічний шлях, росіяни повинні враховувати такий сценарій в контексті суперечки з PGNiG.

- Як ми можемо це зробити?

- Саме так, як робила це українська сторона. Потрібно отримати виконавчий лист і домогтися його визнання в тих європейських країнах, де примусовим стягненням займався Нафтогаз. По-перше, якщо росіяни й далі не будуть дотримуватися законодавчих норм, то, на мою думку, перш за все слід накласти арешт на акції компаній «Північний потік» і «Північний потік - 2». Це може, своєю чергою, загальмувати процес будівництва другої гілки цього газопроводу. По-друге, необхідно відмовитися від будь-яких поступок щодо Газпрому в контексті стягнення тих 6 мільярдів злотих, які нам належать.(…)

Wprost

https://www.wprost.pl/bezpieczenstwo-energetyczne/10320387/minister-kowalski-zero-ustepstw-wobec-rosjan-polska-moze-zajac-aktywa-nord-stream.html