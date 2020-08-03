Польща оштрафувала "Газпром" на $57 мільйонів через "Північний потік-2"

Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" за небажання співпрацювати з ним стосовно розслідування щодо проєкту Nord Stream 2 на 213 млн злотих ($ 57 млн).

Про це, повідомило польське відомство.

Накладення штрафу пов'язано з проведеним розслідуванням, що стосується створення консорціуму, що фінансує будівництво газопроводу "Північний потік- 2" без необхідної на те згоди UOKiK.

UOKiK пред'явив звинувачення шести компаніям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea. "В ході цього розгляду голова UOKiK звернувся за документами, що стосуються справи, також до" Газпрому ", однак компанія відмовилася надати інформацію, важливу для проведеного розгляду", - зазначили в польському відомстві.Хронологія подій

Проєктом "Північний потік-2" передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Будівництво газопроводу мало завершитися до кінця 2019 року. Довжина трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

19 вересня 2018 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав проєкт газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2" "абсурдним" і "неадекватним".

8 листопада 2019 року Антимонопольний комітет Польщі оштрафував "дочку" французької Engie на 45 млн дол. за відмову співпрацювати в розслідуванні будівництва "Північний потік-2".

Україна виступала проти будівництва газопроводу і турбувалася з приводу можливої втрати статусу головного транзитної держави для російського газу в ЄС. Також противниками "Північного потоку-2" були США, Польща і країни Балтії.

У червні 2020 року США запропонували розширити санкції проти "Північного потоку-2".

28 липня 2020 року Україна і Польща домовилися робити подальші кроки для недопущення реалізації російського проєкту "Північний потік-2". Відповідне питання міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем під час зустрічі у Варшаві.