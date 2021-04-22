Польща закликала Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2"

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік -2" російсько- німецьким проєктом, який дестабілізує Європу, і закликав Берлін відмовитись від нього.

Про це він заявив після зустрічі з прем'єром Словенії Янезом Аншею, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За словами Моравецького, "Північний потік-2" - це тема, яка в Європі є дуже болючою і вирішити питання треба таким чином. Аби не постраждала європейська солідарність.

"З Німеччини лунають голоси, що немає різниці між молекулою газу, що протікає через "Північний потік-1" або "Північний потік-2" і молекулою газу, що протікає через Україну, Білорусь, Польщу чи Туреччину. Є величезна різниця. Може, нема різниці в хімічному складі, але є політична, соціальна і безпекова різниця ", - зазначив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що "Північний потік-2" - це німецько-російський проєкт, який дестабілізує Європу та знижує безпеку Європи.

"Ми закликаємо Німеччину відмовитись від цього проєкту, припинити подальший внесок у реальну дестабілізацію в цій частині Європи, оскільки це може бути дуже небезпечно для Європейського Союзу та багатьох країн регіону", - закликав він.

Спорудження російського газопроводу "Північний потік-2" перебуває на фінальному етапі, але з новими санкціями США з'явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Водночас США досі не оголосили про нові санкції щодо трубопроводу попри тиск Конгресу на адміністрацію Байдена зробити це.

Раніше ЗМІ повідомили, що Білий дім веде переговори щодо призначення спеціального посланника для керівництва переговорами про зупинку будівництва газопроводу "Північний потік 2".

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