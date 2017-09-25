Польше не удастся быстро избавиться от российского газа (Gazeta Wyborcza)

«Наша цель — завершить импорт газа из России в 2022 году», — заявил глава польского МИДа Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski) в интервью Bloomberg TV в последний день своего визита в США. Министр объяснял, что Польша хочет диверсифицировать источники поставок газа и обрести в этой сфере независимость от России, и поэтому она может начать покупать это сырье в сжиженном виде, например, у американцев. До 2022 года полякам придется покупать основной объем газа у Газпрома, поскольку к этому их обязывает договор, который подписала в 1996 году польская нефтегазовая компания PGNiG.

Даже если правительству партии «Право и справедливость» удастся претворить в жизнь все планы по диверсификации источников поставок, проблема в том, что в начале следующего десятилетия мы все равно не сможем отказаться от покупки газа у Газпрома.

Планы в стадии реализации

Проект газопровода из Норвегии в Польшу, по которому должно пойти 10 миллиардов кубометров газа в год, остается пока в подготовительной фазе. Запустить его в эксплуатацию планируется в 2022 году. Если эти смелые сроки удастся соблюсти, на полную мощность газопровод заработает примерно в 2024 году.

К 2021 году государственная компания Gaz-System планирует увеличить пропускную способность газового терминала в Свиноуйсьце, чтобы ежегодно там можно было принимать 7,5 миллиардов кубометров газа (на 50% больше, чем сейчас). Но это не значит, что уже в 2022 году через Свиноуйсьце на самом деле пройдет такой объем сырья. В настоящий момент потенциал польского газового терминала используется на 60%, и это один из лучших результатов в Европе. Сколько газа будет поступать туда после модернизации, зависит главным образом не от желания чиновников, а от цены.

Мы также сможем продолжать импортировать газ из Германии и Чехии, а, возможно, даже получать его из Словакии, если нам удастся построить перемычку между нашими газопроводами. По сути дела, это тоже будет российский газ, отличие только в том, что в Польшу он будет реэкспортироваться.

Пора сформировать газовую повестку

Объявив в мировых СМИ точные даты и наметив нереальные цели, министр Ващиковский нарушил основы ведения дипломатии и совершил ошибку в ведении переговоров. Гораздо разумнее выглядела позиция Петра Наимского (Piotr Naimski), который на самом деле выступает экспертом правительства «Права и справедливости» в газовой отрасли. Прошлым летом он заявил, что Польша не планирует продлевать договор с Газпромом в 2022 году, но одновременно подчеркнул: «Мы не исключаем, что продолжим покупать российский газ, если его цена будет конкурентной. Однако мы точно не будем делать этого в рамках долгосрочного договора».

Жаль, что перед своим выступлением в Bloomberg TV глава польской дипломатии не посоветовался, как следует преподнести сообщение о стремлении Польши обрести независимость от российского газа, который остается инструментом политического давления Кремля.

Как доказала Украина, которая почти четверть века зависела от Газпрома, но больше года назад отказалась от отношений с российским концерном, прожить без него можно. Однако Киев продолжает пользоваться российским газом: он всего лишь реэкспортирует его из других стран Евросоюза.