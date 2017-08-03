Польская авиакомпания LOT запускает новый рейс из Львов

Польская авиакомпания LOT запускает рейс с Быдгощ во Львов. Первый рейс состоится в ночь с 3 на 4 августа. Самолеты будут курсировать между двумя городами в понедельники и пятницы. Об этом сообщает "Польское радио".

Полет с польского Быдгоща во Львов будет длится 1 час 20 минут. Пассажиры отправляются в путешествие 78-местным самолетом Bombardier Dash Q400.

"Сообщение между городами Быдгощ и Львов - это отличное решение для нескольких тысяч украинский, которые учатся и работают в нашем регионе. Это тоже возможность путешествовать, которая открывается для жителей нашего воеводства. Мы так спланировали сообщения, что пассажиры смогут провести уикенд во Львов", - сообщил вице-маршал Куявско-Поморского воеводства Збигнев Орловский.

Также по словам спикера польских авиалиний LOT Андриана Кубицкого, предварительные анализы показывают, что сообщения Львов-Быдгощ будет рентабельным.

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