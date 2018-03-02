Польская PGNiG начала срочные поставки газа в Украину

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочных поставках газа. Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.

Контракт был подписан после решения Газпрома отказаться от начала поставок газа Нафтогазу.

Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 г. Объем законтрактованного газа составляет более 60 млн кубометров.

Поставки начались сегодня, 2 марта, в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

"Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением. Благодаря нашим польским партнерам еще одна попытка Москвы использовать газ в качестве политического оружия против Украины потерпела неудачу. Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Северному потоку-2", - прокомментировал заключение соглашения глава Нафтогаза Андрей Коболев.

В 2017 г. PGNiG поставила в Украину более 1 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что PGNiG получила прямой доступ к ГТС Украины.