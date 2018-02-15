Польский премьер назвал "Северный поток-2" шагом в направлении российско-украинской войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод через Балтийское море создает новые очаги напряжения. Об этом сообщает Польское радио.

Моравецкий выразил мнение, что вторая ветка газопровода "Северный поток" создает новые ненужные очаги напряжения. Глава польского правительства подчеркнул, что сегодня Украина является относительно безопасной, потому что контролирует газовые маршруты в Центральную Европу.

По словам Моравецкого, после запуска "Северного потока-2" и отключения украинских газопроводов, "Россия может в любой способ обострять конфликт, может атаковать всю страну. Nord Stream 2 - шаг в этом направлении".

Моравецкий отметил, что после создания этого газопровода более вероятным будет вспышка большой российско-украинской войны.

Польский премьер также добавил, что благодаря интерконнекторам и терминалам сжиженного газа Европа имеет достаточно возможностей, чтобы обеспечить спрос на импортный газ в размере 180 млрд кубометров в год.

"Коротко говоря: Nord Stream 2 является ненужным, вредным, и он разделяет западное сообщество", - заявил Моравєцький.