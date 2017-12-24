Польский специалист Станчак назначен на должность главы "Укртрансгаза"

Павел Юзеф Станчак (Польша) в субботу, 23 декабря, назначен на должность главы ПАО "Укртрансгаз", сообщил ZN.UA источник в "НАК "Нафтогаз Украины"".

В конце августа польского специалиста Павела Юзефа Станчака избрали на должность президента компании "Укртрансгаз". Сообщалось о том, что контракт с ним будет заключен сроком на один год.

Однако позже стало известно о том, что Служба безопасности Украины задерживает назначение Станчака на должность главы "Укртрансгаза".

По данным ZN.UA, СБУ не давала окончательного ответа относительно допуска польского специалиста, не гражданина Украины, к руководству ПАО "Укртрансгаз" - стратегическим предприятием по транспортировке и хранению газа. Его руководители должны получить допуск к материалам, которые касаются безопасности государства.

Следовательно, избранный по итогам конкурса Павел Станчак должен был приступить к работе после урегулирования всех формальностей.

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" назначил Павела Юзефа Станчака вице-президентом и членом правления "Укртрансгаза" сроком на один год.

Польский специалист Станчак имеет техническое и управленческое образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003-2004 годах в польской PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы образования и независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.

С 2004 по 2008 год работал на должности технического директора - члена правления оператора польской ГТС Gaz-System S.A, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими госрегуляторами и органами.

В течение последних пяти лет Станчак работал в компании PGNiG Technologie S.A. (Кросно, Польша) на должностях: 2012-2014 - менеджер научно- исследовательского отделения, 2014-2015 - менеджер проектов для проектов строительства, 2016 - июль 2017 - технический директор, член правления.