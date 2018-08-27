Получатели субсидий будут продолжать палить газ по старой цене

После перерасчета размер платежей за газ и жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий не изменится

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он отметил, что предполагаемый перерасчет цены на газ не должен отразиться на получателях субсидий, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму.

"Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию", - отметил Розенко.

По его словам, любое решение по изменению цены на газ должно приниматься после внесения изменений в новую систему субсидий. Таким образом, когда будут решены актуальные для граждан проблемы, можно будет рассматривать вопрос об изменении цены на газ.

"Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, который я возглавляю, и премьер-министра, и я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы", - пояснил Розенко.



Ранее эксперт по вопросам топливно-энергетического рынка, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что изменение стоимости природного газа для бытовых потребителей будет зависеть от итогов работы миссии МВФ, которая 6 сентября 2018 года прибывает в Киев.