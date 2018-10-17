Помощник госсекретаря США едет в Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Кирстен Мэдисон посетит Украину и Данию, где примет участие в мероприятиях и дискуссиях, посвященных борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Поездка Мэдисон начнется в Киеве 17 октября.

Находясь в Украине, Мэдисон встретится с официальными лицами Национального антикоррупционного бюро и Государственной пограничной службы Украины, а также представителями гражданского общества для продвижения реформ в сфере юстиции, которые поддерживаются США. Она также выступит на выпускной церемонии Академии патрульной полиции, созданной при участии США, сообщили в Госдепартаменте.

После мероприятий в Украине помощник госсекретаря Мэдисон отправится в Данию для участия в Международной конференции по борьбе с коррупцией, которая пройдет 22 октября.

"Эти усилия поддерживают сильные, стабильные и справедливые общества за рубежом, которые предлагают равные условия для бизнеса США и противостоят транснациональной преступности и нестабильности, которые угрожают безопасности американцев", - говорится в сообщении.