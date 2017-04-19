Порошенко анонсировал приход в Украину портового оператора Hutchison Ports

В ходе официального визита в Великобританию Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов страны, на которой анонсировал приход в Украину крупного портового оператора Hutchison Ports.

"Президент также приветствовал интерес британских компаний в Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок", - сообщается на сайте президента.

Успех этих проектов, считает Порошенко, станет хорошим примером для других инвесторов.

Напомним, о том, что одни из крупнейших портовых операторов в мире Hutchison Ports и DP World зайдут в Украину в этом году, ранее говорил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам министра, Hutchison Ports начнет работать в порту Черноморск в июне-июле, а DP World - до конца года.

По материалам lb.ua