Порошенко: Кабмин изменит цену на газ по требованию МВФ

Кабинет министров Украины готов установить цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Bloomberg.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент.

МВФ со своей стороны требует, чтобы цена газа была установлена на уровне его себестоимости и затрат на транспортировку. Установление такой цены является одним из условий получения Украиной очередного транша кредита Фонда.

Ранее Порошенко заявил, что в апреле Украина может разморозить свое сотрудничество с Международным валютным фондом и получить очередной транш, поскольку страна уже выполнила 80% своих обязательств.

В среду, 24 января, в Давосе Петр Порошенко встретился с главой МВФ Кристиан Лагард и заверил ее, что Украина готова продолжать конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом.

В свою очередь, руководитель Фонда выразила надежду, что Украина будет продолжать выполнять условия программы сотрудничества, а Национальный банк Украины получит независимое и профессиональное руководство.

Программа EFF работает в Украине с 2015 года и предусматривает финансовую помощь Украине в течение четырех лет в размере 17,5 млрд долларов. Страна, в свою очередь, должна провести ряд серьезных реформ, в частности, создать Антикоррупционный суд.

Однако Международный валютный фонд выразил недовольство законопроектом "О высшем антикоррупционном суде", который подал на рассмотрение парламента Президент Украины. МВФ ожидает, что в проект закона будут внесены правки в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

По материалам: Bloomberg