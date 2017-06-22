Порошенко обсудил с Туском угрозы "Северного потока-2"

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск обсудили угрозы проекта сооружения газопровода "Северный поток-2".

"Мы также скоординировали наши позиции и угрозы, которые несет российский политически мотивированный проект "Северный поток-2", который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза", - сказал Порошенко в ходе совместного заявления с президентом ЕС Туском в Брюсселе.

Он добавил, что энергетическая диверсификация, энергетическая безопасность и эффективное сотрудничество остаются актуальными как для Украины, так и для Евросоюза.

Ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что газопровод "Северный поток-2" не подпадает под нормы Третьего энергопакета Евросоюза, который регулирует конкуренцию на энергорынке ЕС.

Напомним, Еврокомиссия оформила запрос в Совет Евросоюза на мандат для ведения переговоров с Россией по проекту газопровода "Северный поток-2".

Сообщалось, что российская ГТС "Северный поток-2" может стать главной жертвой новых санкций против Москвы, которые принял Сенат США.

По материалам: Интерфакс-Украина /