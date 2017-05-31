Порошенко обсудил с японской делегацией введение прямого авиасообщени

Во вторник, 30 мая, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Японской федерации бизнеса .Об этом пресс-службы президента.

По данным источника, Порошенко и члены делегации Японской федерации бизнеса "Кейданрен" обсудили возможность открытия прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией.

Кроме этого, на встрече поднимались вопросы об укреплении сотрудничества с правительством Японии и японским бизнесом в реализации масштабных проектов в Украине в сфере развития инфраструктуры, энергетики, защиты окружающей среды, информационных технологий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что безвиз с заморскими территориями Франции и Нидерландов вступит в силу не раньше осени. В частности речь идет об островных территориях - Арубе, Кюрасао и Синт- Мартене.