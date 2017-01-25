Порошенко обвинил Путина в желании разъединить ЕС

В среду, 25 января, во время визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко сделал заявление, что в планы Российской Федерации входит подрыв доверия и разъединение Европейского Союза. Данную информацию обнародовал пресс-центр главы государства на официальном сайте.

Президент Украины добавил, что страны, входящие в состав Евросоюза имеют преимущество от членства в этом объединении и только РФ нацелена разъединить ЕС.

"Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция испытывает пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Также Финляндия чувствует. А Россия направляет силы на ослабление Евросоюза. Владимир Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, оказывая влияние на отдельные государства ", - подчеркнул Порошенко во время общения с журналистами в Финляндии.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая на данный момент сложилась в Евросоюзе.

"Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза", - отметил он.

Ключевой задачей Украины, по мнению Порошенко, является поддержка обеспечения единства в Европе.

"Нам больше нужно единство Европейского союза. Нам нужна солидарность с Украиной", - подчеркнул глава украинского государства добавив, что Финляндия в этой ситуации играет чрезвычайно важную роль, так как правительство и граждане Финляндии едины в вопросе ценностей вместе с другими членами ЕС.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейский союз сообщил, что они выделят 800 тысяч евро на предотвращение и противодействие российской пропаганде во время выборов, которые в обозримом будующем пройдут в Европе.