Порошенко оценил вероятность дефолта

Экономическая политика позволит стране сохранить финансовую стабильность, заверил Порошенко.

Президент Петр Порошенко заверил, что после выборов в 2019 году дефолта в Украине не будет. Об этом он сказал, выступая в пятницу, 14 сентября, на 15-м форуме YES в Киеве.

"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-15 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – сказал глава государства.

"Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину в финансовом плане… Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул Порошенко.

По словам президента, если бы не наращивание госдолга предыдущими властями, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украину от дефолта спасет повышение цен на газ.

По данным СМИ, власти на переговорах с МВФ согласились с октября повысить цены на газ на 23,5%. Подобный прогноз также давал Национальный банк.