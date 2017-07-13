Порошенко ожидает от Евросоюза отмены тарифов на роуминг

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Европейского союза отмены тарифов на роуминг и международную телефонную связь. Об этом он заявил во время саммита Украина-ЕС, сообщает пресс-служба президента.

Так, Порошенко подчеркнул важность обеспечения рывка в развитии межчеловеческих отношений и надежду на то, что преимущества евроинтеграции почувствует каждый украинец.

"Наша стратегическая задача - утверждение Украины как успешной европейской демократии с крепкими государственными институтами, конкурентной экономикой, интегрированной в экономическое пространство Европейского Союза. Мы хотим, чтобы преимущества евроинтеграции почувствовал каждый гражданин Украины", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко в ходе выступления в рамках саммита Украина-ЕС назвал утверждение Украины, как успешного европейского государства главной стратегической задачей страны.