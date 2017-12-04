Порошенко: Ожидается увеличение доходов местных бюджетов до 171 миллиарда

До конца текущего года ожидается увеличение собственных доходов местных бюджетов до 171 миллиарда гривень.

Об этом заявил Президент Украины во время II Всеукраинского форума объединенных громад "Инициативы, изменяющие жизнь", сообщает корреспондент Укринформа.

"...В 2014 году собственные доходы местных бюджетов составляли 68 миллиардов 600 миллионов гривень, а до конца текущего года ожидается их увеличение до ста семидесяти одного миллиарда. 68 и 171", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что "в середине прошлого десятилетия, когда я возглавлял бюджетный комитет, традиционно бюджет подавался с расчетом части местных бюджетов менее 30%". Читайте также: Президент наградил тренеров, которые готовили украинскую сборную дефлімпійську

"В 2015-м эта цифра, в первые шаги децентрализации, составляла уже 45%. Мы в этом году стремительно приблизились к 50%. Это символично. Точная цифра 49,3%. 50 на 50. Именно такой баланс мы будем держать, баланс общенациональных и местных интересов", - подчеркнул Президент