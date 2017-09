Порошенко поблагодарил Трампа за уголь

Поставки американского угля в Украину позволят заставить Россию прекратить энергетический шантаж

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что американский уголь является важным вкладом в энергетическую безопасность страны и свидетельством взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами.

"Поздравляю первый американский уголь в Украине, поставленный согласно моих договоренностей с президентом Трампом. Поставка американского угля в Украину означает безвозвратную потерю для России еще одного инструмента энергетического шантажа", - подчеркнул Порошенко.

As agreed with @realDonaldTrump, first American coal has reached Ukraine. pic.twitter.com/LEixO25Z3t - Петр Порошенко (@poroshenko) 13 сентября 2017 г.