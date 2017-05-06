Порошенко поддержал соглашение с ЕИБ о привлечении до 200 млн евро на общественный транспорт

Закон о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком относительно привлечения под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств ЕИБ был подписан президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Данный документ должен привлечь под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины.

Среди городов, на транспорт которых пойдут средства есть Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов.

Также сообщается, что деньги потратят на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, у невестки Порошенко обнаружили действующий российский паспорт.