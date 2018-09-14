Порошенко подписал соглашение с ЕС о миллиарде евро финпомощи

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу в Киеве подписал с представителями Евросоюза соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы подписали два важных документа: первый документ - это кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно 4-й макрофинансовой помощи размером в 1 млрд евро, и второй - это меморандум о взаимопонимании", - сказал он.

По словам Президента, он договорился об этом во время встречи с президентом ЕК Жаном Клодом Юнкером и с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Дубровскисом во время саммита Восточного партнерства.

Как сообщал УНН, 9 июля официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.