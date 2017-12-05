Порошенко подписал закон о коммунальных услугах

Новый закон поможет в демонополизации и дерегуляции сферы ЖКХ.

Президент Петр Порошенко одобрил новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, реализация положений закона будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля за их предоставлением, обновлению жилого фонда и повышению эффективности его управлением.

"Документом осовремениваются правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, а также вводятся новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, построенные на принципах открытости, прозрачности и взаимной ответственности", – сказано в сообщении.

В частности, его нормами определен перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования по предоставлению таких услуг и основы их коммерческого учета, порядок платы за их предоставление и применения социальных нормативов, порядок и особенности заключения, изменения и прекращения договоров субъектами правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада поддержала законопроект О жилищно-коммунальных услугах.