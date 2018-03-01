Порошенко подписал закон о Кредитном реестре НБУ

Петр Порошенко подписал закон о создания и ведении Кредитного реестра Нацбанка Украины.
Об этом говорится на сайте президента.
"С целью уменьшения уровня кредитного риска, обеспечения безопасности банковских операций, повышения надежности и стабильности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов", - говорится в сообщении.
Законом предусматривается создание и ведение Нацбанком кредитного реестра - информационной системы, обеспечивающей сбор, использование и распространение информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по таким операциям, анализ и квалификацию кредитов.
Также установлено обязательство предоставлять Кредитному реестру информацию: банками по должников, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных заработных плат (372,3 тыс. грн.); Фондом гарантирования вкладов физических лиц о кредитных операциях банков, по которым НБУ принято решение об отнесении их к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу.
Ранее, Верховная Рада одобрила создание в Украине единого кредитного реестра.