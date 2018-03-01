Порошенко подписал закон о Кредитном реестре НБУ

Петр Порошенко подписал закон о создания и ведении Кредитного реестра Нацбанка Украины.

Об этом говорится на сайте президента.

"С целью уменьшения уровня кредитного риска, обеспечения безопасности банковских операций, повышения надежности и стабильности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов", - говорится в сообщении.

Законом предусматривается создание и ведение Нацбанком кредитного реестра - информационной системы, обеспечивающей сбор, использование и распространение информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по таким операциям, анализ и квалификацию кредитов.

Также установлено обязательство предоставлять Кредитному реестру информацию: банками по должников, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных заработных плат (372,3 тыс. грн.); Фондом гарантирования вкладов физических лиц о кредитных операциях банков, по которым НБУ принято решение об отнесении их к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу.

Ранее, Верховная Рада одобрила создание в Украине единого кредитного реестра.