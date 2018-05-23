Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс относительно сохранения и развития отечественной судостроительной отрасли

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о поддержке судостроения в Украине. Об этом глава государства сообщил в ходе визита в Николаев.

"Сегодня я планирую подписать закон о поддержке судостроения Украины. Этим законом вносятся изменения в Таможенный кодекс относительно сохранения и развития отечественной судостроительной отрасли. Закон подписан", - заявил он в ходе выступления.

Ввод в эксплуатацию новых мощностей предприятия ООО СП "Нибулон" Опубликовано Петром Порошенко 23 мая 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 23 мая 2018 года, Порошенко посетит Николаев. В частности, в ходе визита Порошенко заявил, что в Николаевской области сегодня, 23 мая 2018 года, будет дан "зеленый свет" на создание новых войск.