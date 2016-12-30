Порошенко подписал закон о повышении акцизов на сигареты и алкоголь

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" (No5132), предполагающий повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия, а также рентных ставок за пользование недрами и радиочастотами и необходимый для сбалансирования госбюджета-2017.

Согласно информации на сайте Рады, спикер Владимир Гройсман направил подписанный им закон на подпись президенту 28 декабря, а 30 декабря документ был возвращен с подписью главы государства.

Закон, в частности, повышает акцизы на пиво, крепленые вина и вермуты, игристые вина на 12%, а на ликеро-водочные изделия - на 20%. Акциз на сигареты по специфической ставке возрастет на 40% без повышения адвалорной ставки (12%).

Рада также уменьшила рентную ставки для добычи нефти с 45% до 29% (для глубин добычи свыше 5000 м - с 21% до 14%).

Рентная плата за пользование недрами, водой и лесными ресурсами увеличена на 10,4% - прогнозный рост оптовых цен, нормативная денежная оценка земли несельскохозяйственного назначения повышена на 6%, фиксированный сельхозналог - на 14%, тогда как сельхозземель оставлена на прежнем уровне.

Помимо того документ вносит правки в Налоговый кодекс для окончательного оформления перехода аграриев на общий режим обложения налогом на добавленную стоимость.