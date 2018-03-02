Порошенко подписал закон о приватизации

Президент Петр Порошенко на заседании Нацсовета реформ подписал закон о приватизации.

Согласно закону, отдельные покупатели из России не могут приватизировать украинские предприятия.

"Государство агрессор не имеет права принимать в ней участие", - сообщает пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Не могут быть покупателями юридические лица, владельцем 10% процентов и более акций которых является резидент государства, признанного государством- агрессором", - говорится в статье 8 текста закона "О приватизации".

Инициатором законопроекта о приватизации государственного имущества был председатель правительства Владимир Гройсман.

Приватизация государственного имущества, по закону, будет осуществляться путем продажи объектов права государственной собственности на аукционе, в том числе: аукционе с условиями, аукционе без условий, аукционе со снижением стартовой цены, аукционе по методу изучения ценовых предложений, и выкупа объектов приватизации.

Продажа объектов малой приватизации осуществляется на электронных аукционах. Теперь для продажи объекта приватизации на аукционе государственными органами будет создаваться аукционная комиссия, которая будет разрабатывать условия продажи.

Как сообщал iPress.ua, Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.