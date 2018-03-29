Порошенко подписал закон об упрощении условий добычи газа

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает процедуру получения разрешения на добычу газа.

Соответствующие данные содержит карточка документа на сайте парламента, размещенная в четверг, 29 марта, передает "Слово и Дело".

Закон позволяет после завершения опытно-промышленной разработки месторождений и ввода их в промышленную разработку использовать землю на основании договора с ее владельцем или по согласованию с землепользователем на период изменения их целевого назначения и оформления документов, удостоверяющих право пользования ими.

Изменения в Земельный кодекс позволят использовать земли без изменения их целевого назначения, применяя механизм сервитута. Закон предусматривает разрешение снимать и переносить почвенный покров земли в случае бурения и обустройства нефтегазовых скважин, строительства или использования объектов трубопроводного транспорта.

Отменяется обязанность получать горный отвод. Обязанность возмещать собственникам земли и землепользователям убытки вследствие использования с/х земель для добычи нефти и газа, а также вследствие потерь с/х угодий, призвана обеспечивать надлежащую охрану почв. Объекты нефтегазовой отрасли, в частности скважины, трубопроводы и прочее, намерены исключить из перечня объектов градостроительной деятельности, таким образом уберут необходимость регистрировать их как объекты градостроительства.

Недропользователям позволят самостоятельно распоряжаться геологической информацией, которая находится в их собственности, однако с учетом закона о государственной тайне и о санкциях.

Закон предусматривает отмену необходимости ввода месторождения в опытно- промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля и вводит декларативный принцип согласования проектов разработки месторождений.

Напомним, Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 49%, или на 8,3 млрд куб. м - до 8,6 млрд куб. м газа с начала отопительного сезона..