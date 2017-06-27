Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты чернобыльцев

Среди прочих, возобновляется право на получение ежегодной помощи на оздоровление для детей, потерявших в результате аварии на ЧАЭС одного из родителей

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении правок в статью 48 закона о статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, которые Верховная Рада приняла 6 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Документом No2082-VIII возобновляется право на получение ежегодной помощи на оздоровление для детей, потерявших в результате аварии на ЧАЭС одного из родителей, и эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году.

Соответственно будет обеспечено получение ежегодной помощи на оздоровление эвакуированных из ЧЗО в 1986 году и детям, потерявшим вследствие катастрофы на ЧАЭС одного из родителей.

Закон также восстанавливает право на выплату ежегодной помощи на оздоровление каждого ребенка, который потерял в результате Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году. Соответствующая норма закона в результате технической ошибки отменили в апреле 2016 года.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.