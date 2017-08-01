Порошенко подписал закон об увеличении бюджета на 40 млрд гривен

Об этом сообщается на сайте главы государства.
Президент отметил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией, в частности, конфискации более 1 млрд долларов у окружения Виктора Януковича.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Президент отметил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией, в частности, конфискации более 1 млрд долларов у окружения Виктора Януковича.
|Украина подготовила для ЕСПЧ поминутную хронологию захвата Крыма Россией
|Пограничники задержали на Дунае незаконно посещавшее Крым иностранное судно
|Путин подписал закон о списании долгов крымчан в банках Украины
|Siemens запретила иранской компании поставлять турбины в Крым, - РБК
|Пять стран присоединились к продленным санкциям ЕС против Крыма
|Оккупанты назвали причину отключения света в городах Крыма
|Крым остался без электричества из-за аварии энергомоста
|В Кремле прокомментировали возможность поставок оружия США в Украину
|ОБСЕ: Количество обстрелов на Донбассе увеличилось
|Сутки в зоне АТО: пять бойцов ранены, один погиб