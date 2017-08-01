Порошенко подписал закон об увеличении бюджета на 40 млрд гривен

Президент Петр Порошенко подписал закон, который увеличивает доходную часть госбюджета-2017 на 39,7 млрд грн - до 770,967 млрд грн, расходную - на 40,7 млрд грн, до 841,103 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент отметил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией, в частности, конфискации более 1 млрд долларов у окружения Виктора Януковича.