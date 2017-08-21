Порошенко пообещал выделить на сельскую медицину 4 млрд гривен

В Украине на сельскую медицину направят 4 миллиарда гривен из государственного бюджета.

О соответствующем факте заявил президент страны Петр Порошенко во время свое выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком, написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в своем микроблоге Тwitter.

"4 млрд гривен будет направлено на сельскую медицину - это восстановление справедливости для людей села", - заявил Петр Порошенко.

Стоит напомнить, что в понедельник, 21 августа, Петр Порошенко прибыл в Кировоградскую область в рамках рабочей поездки. Вследствие того, что программа поездки опубликована не была, СМИ предполагают, что, помимо отремонтированной детской областной больницы, президент также посетит военный госпиталь, в котором вручит бойцам награды и ордеры на квартиры по улице Попова.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко подписал указ No 217/2017 от 15 августа 2017 года для поддержания детей представителей средств массовой информации и обеспечения их социальной защиты, назначив стипендии детям журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей. Средства выплачиваются детям до 18 лет, а в том случае, если они обучаются на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения.