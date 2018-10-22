Порошенко: Правительству необходимо расширить программу субсидий из-за повышения тарифов на газ

Правительство Украины должно расширить программу субсидий для населения в связи с повышением тарифов на газ, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Как президент я поставил перед правительством очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще кто-либо, для кого это повышение является критическим", - сказал П.Порошенко на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины в понедельник в Киеве, цитирует пресс-служба главы государства.

П.Порошенко напомнил о последнем повышении цены на газ, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для незащищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.

"Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 19 октября Кабинет министров принял решение о повышении с 1 ноября цен на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.